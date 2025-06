MERCATO: sondaggio anche del Catania per Russo (Cerignola)

Un nuovo terzino sinistro nel mirino del Catania? Secondo quanto riportano i colleghi de La Casa di C, testata diretta da Gianluca Di Marzio, la società rossazzurra ha effettuato un sondaggio per Luca Russo, forte terzino sinistro di proprietà dell’Audace Cerignola. Classe 1999, Russo è legato contrattualmente ai pugliesi fino al 30 giugno 2027 e da tempo veste la maglia gialloblu (quasi 300 presenze, ndr). Anche Ternana e Virtus Entella (liguri freschi di promozione in Serie B) avrebbero sondato il terreno nei confronti del calciatore napoletano, titolare inamovibile che nell’ultima stagione ha realizzato ben 8 assist.

