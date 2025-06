MERCATO – Stampa campana, Il Mattino: “Berra, il Catania tra gli estimatori del difensore”

Difensore che può ricoprire praticamente tutti i ruoli nel reparto arretrato, Filippo Berra è il nome nuovo che circola in queste ore in orbita Catania. Secondo quanto riporta la stampa campana, nello specifico i colleghi de Il Mattino, la società rossazzurra avrebbe manifestato interesse nei confronti del calciatore friulano classe 1995 attualmente in forza al Benevento. Nelle ultime due stagioni Berra ha totalizzato 73 presenze con i sanniti, realizzando 4 gol e 2 assist. L’ex capitano del Benevento ha nel Trapani e nel Vicenza altri importanti estimatori in Serie C.

