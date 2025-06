MERCATO – Stampa Emilia-Romagna, Il Resto del Carlino: “Pieraccini tanto stimato da Toscano…”

Fronte Catania, un nome caldo sul mercato in entrata è quello del giovane difensore attualmente in forza al Cesena, Simone Pieraccini. Il Catania, come confermato dallo stesso allenatore Domenico Toscano, era sulle sue tracce già a gennaio e ci riprova nella sessione estiva del calciomercato. Dall’Emilia-Romagna, precisamente dal quotidiano Il Resto del Carlino, si evince come uno dei principali punti interrogativi in casa Cesena riguardi proprio Pieraccini. “Il classe 2004 tanto stimato da Domenico Toscano è e rimane un patrimonio del Cesena e proprio per questo non ci si può permettere, alla sua età, di fargli vivere un altro anno da spettatore”, si legge. Probabile che la società bianconera opti per una cessione in prestito del difensore.

