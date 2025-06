MERCATO – Stampa mantovana, La Voce di Mantova: “Castellini, si punta a chiudere la prossima settimana”

La Voce di Mantova, quotidiano d’informazione locale di Mantova, conferma lo sviluppo di una trattativa per il passaggio di Alessio Castellini dal Catania al club virgiliano:

“Si tratta di una vecchia conoscenza di Botturi, che l’ha visto crescere nel settore giovanile del Brescia – si legge -. Classe 2003, nativo proprio di Brescia, è un difensore centrale che ha già maturato una discreta esperienza: una sessantina di partite in Serie C e 3 presenze in B. È stato capitano del Catania, con la quale ha ottenuto una promozione in C nella stagione 2022-23. Lo scorso gennaio, dopo un ottimo girone di andata con gli etnei, è andato in prestito al Pisa. Solo tre presenze per lui, ma una ghiotta occasione per prendere confidenza con la serie cadetta. Non è stato riscattato dai toscani, ma potrebbe farlo il Mantova, che appunto mira al prestito con diritto di riscatto. La trattativa col Catania è avanzata, si punta a chiudere già la prossima settimana”.

