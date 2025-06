MERCATO – Stampa nazionale, TuttoC: “Sondaggio anche del Catania per Tribuzzi”

Catania, Audace Cerignola e Vicenza sulle tracce di Alessio Tribuzzi? E’ quanto assicura la stampa nazionale, nello specifico il portale specializzato sulle vicende del campionato di Serie C, TuttoC.com. I tre club citati avrebbero sondato il terreno per il centrocampista romano classe 1998, fresco di promozione in Serie B con la maglia dell’Avellino. Il calciatore ricopre anche i ruoli di trequartista ed esterno d’attacco. Nell’ultima stagione ha trovato poco spazio realizzando 2 gol (in Coppa Italia Frecciarossa) e un assist, ma veniva da due annate consecutive che lo videro protagonista a Crotone. Tribuzzi è stato già accostato al Catania lo scorso anno, prima di trasferirsi ad Avellino.

