MERCATO: Stoppa, al momento solo un sondaggio da parte del Pescara

Matteo Stoppa destinato a proseguire l’avventura a Catania, oppure lascerà la sponda rossazzurra della Sicilia? Nei giorni scorsi è emerso un interesse del Pescara, su suggerimento di Vincenzo Vivarini, tecnico che prenderà il posto di Silvio Baldini in panchina e stima il giocatore, avendolo già allenato in passato a Catanzaro. Il classe 2000 è un profilo che piace, ma al momento i biancazzurri hanno effettuato solamente un sondaggio.

Stoppa rappresenta un profilo tenuto in considerazione come altri, soprattutto Roberto Insigne, che il diesse Pasquale Foggia ha avuto a disposizione a Benevento. Fase di valutazione, dunque, in casa Pescara ricordando che Stoppa è in questo momento sotto contratto col Catania fino a giugno 2027. Nel caso in cui si aprisse il tavolo delle trattative con la società rossazzurra, gli abruzzesi potrebbero anche essere disposti ad inserire eventuali contropartite tecniche.

