MERCATO: su Russo anche l’Arezzo, che si defila per Cicerelli

Aumentano i club che chiedono informazioni per Luca Russo, laterale sinistro classe 1999 messosi in luce tra le fila dell’Audace Cerignola. Nei prossimi giorni vedremo se il Catania avvierà nuovi contatti con il calciatore, approfondendo la questione anche con la società gialloblu. Intanto ai sondaggi effettuati attraverso l’entourage del giocatore da Catania, Ternana e Virtus Entella si aggiunge l’interessamento dell’Arezzo. A proposito dei toscani, in merito ad un possibile tentativo d’aquisto del fantasista di proprietà del Catania Emmanuele Cicerelli – ipotesi emersa nei giorni scorsi dalla stampa aretina – l’Arezzo si defila trattandosi di un contesto con cifre fuori dalla portata degli amaranto. Possibile, lo ricordiamo, che Cicerelli resti a Catania ma saranno valutate eventuali proposte importanti.

