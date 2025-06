MERCATO: Ternana, riflessioni in corso su Cianci

Mentre nel caso del fantasista Emmanuele Cicerelli quest’ultimo rientra formalmente al Catania dal prestito alla Ternana, ma il suo futuro verrà deciso attraverso un incontro chiarificatore con la dirigenza rossazzurra, per quanto concerte l’attaccante Pietro Cianci sono già in corso valutazioni tra le fila del club umbro.

L’eliminazione nella finale playoff ad opera del Pescara dopo la lotteria dei calci di rigore fa ancora male, ma in casa rossoverde è tempo di pensare immediatamente alla prossima stagione. Il cartellino di Cianci può essere riscattato dalle Fere poichè esiste sul contratto di prestito un’opzione esercitabile. Nei prossimi giorni la Ternana scioglierà la riserve. Una decisione che passerà anche dalla volontà dell’allenatore, Fabio Liverani o chi per lui (Liverani è sotto contratto ma non è sicuro che resti al timone della squadra, ndr).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***