MERCATO: Toscano, il Vicenza ci prova da tempo ma questo matrimonio non s’ha da fare

Prima, nel 2023, quando concluse il campionato di Serie C sulla panchina del Cesena con due punti di distanza dalla vetta del girone B venendo eliminato ai playoff dal Lecco nelle semifinali playoff. Poi, l’anno successivo, quando permise al Cesena di stravincere il torneo aggiudicandosi anche la Supercoppa di Serie C prima del passaggio al Catania. Quest’anno, da tecnico rossazzurro, è finito ancora nel mirino del Vicenza. Parliamo di Domenico Toscano.

Vecchio pallino della dirigenza biancorossa, Toscano è stato nuovamente contattato dal Vicenza. Anche in questo caso il matrimonio non è destinato a concretizzarsi, prova ne sia che il vicepresidente del Catania Vincenzo Grella lo ha confermato pubblicamente sotto l’Etna e lo stesso club vicentino, una volta appreso che non lascerà la Sicilia, ha virato su altri obiettivi in vista della prossima stagione.

La riconferma di Toscano a Catania malgrado le lusinghe di club importanti (anche altre società di spessore hanno manifestato gradimento nei confronti dell’allenatore calabrese) rappresenta un buon punto di partenza nell’ottica di dare continuità al progetto tecnico rossazzurro, ma saranno determinanti i prossimi passaggi societari per costruire un gruppo altamente competitivo.

