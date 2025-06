MERCATO: Tribuzzi, il Catania resta in pressing

Centrocampista, esterno o trequartista. Non fa differenza per Alessio Tribuzzi. La duttilità, arma spesso ricercata nel calcio, è una delle caratteristiche principali del calciatore romano che a novembre compirà 27 anni. Il Catania, come riportato nei giorni scorsi, è sulle tracce di Tribuzzi.

La pista che porterebbe al giocatore attualmente in forza all’Avellino è concreta, tra l’altro la società irpina ha dato la propria disponibilità ad intavolare una trattativa per la cessione di Tribuzzi, il quale ha faticato a trovare spazio in biancoverde per via della proposta di gioco di Biancolino che prevedeva l’inserimento di elementi più funzionali al suo credo calcistico. Ma Tribuzzi è una garanzia per la C, dove ha vissuto annate da protagonista a Crotone, facendo bene anche in Serie B a Frosinone. Il giocatore valuta cosa è meglio per il proprio futuro, avendo avuto contatti anche con l’Audace Cerignola e, soprattutto, il Vicenza. Tribuzzi è alla ricerca di un progetto ambizioso e sta valutando attentamente con il proprio entourage le richieste. Il Catania si è fatto vivo e resta in pressing, vedremo se ci saranno novità a stretto giro.

