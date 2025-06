MERCATO: Varone, anche la Salernitana sulle tracce del centrocampista

Non si placano le voci sul 32enne centrocampista dell’Ascoli Ivan Varone, autore di 5 gol e 3 assist nell’ultimo campionato di terza serie. Le scorse settimane la stampa nazionale ha evidenziato come il Catania figuri tra i club ad avere fatto registrare un interessamento nei confronti dell’ex calciatore del Cesena, profilo ben noto a Mimmo Toscano per averlo già allenato. Oltre al club rossazzurro si era detto anche di due società cadette, Carrarese e Reggiana, mentre nelle ultime ore si aggiunge alla concorrenza la Salernitana, secondo quanto informa Nicolò Schira, editorialista di TuttoC. Salernitana in cui è già operativo l’ormai ex direttore sportivo del Catania Daniele Faggiano, che proprio lo scorso anno aveva provato a portare Varone in Sicilia.

