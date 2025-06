MONTALTO: quel gol a Pescara emblema di una stagione beffarda

La stagione 2024/25 di Adriano Montalto è andata in archivio con 3 gol realizzati su un totale di 22 partite disputate e circa 900 minuti nelle gambe. Bottino di gol insoddisfacente per un attaccante di grande esperienza che, nelle due precedenti di stagioni, di reti ne aveva siglate 21 in Serie C (9 con la maglia della Reggiana, 12 con quelli della Casertana). Montalto è andato a segno più di 100 volte tra i professionisti, ma in maglia rossazzurra l’annata recentemente trascorsa non può considerarsi positiva.

Dalla prolungata attesa per il nodo fideiussione che lo ha costretto a saltare tutte le fasi del ritiro pre campionato del Catania al suo primo gol tra le fila etnee sul campo del Giugliano il 22 settembre, trasformando un calcio di rigore. Da lì in avanti, Montalto ha incontrato notevoli difficoltà in fase realizzativa, più in generale ad inserirsi in un ambiente esigente. Lungo il percorso i problemi di ambientamento hanno inciso in misura notevole, sbagliando anche i gol più facili. Qualche acciacco fisico, poi, ha fatto il resto.

Infine, il 14 maggio, dove serviva un’autentica impresa al Catania contro il Pescara allo stadio “Adriatico”, proprio Montalto è entrato nel tabellino dei marcatori fissando il definitivo 1-2 rossazzurro in Abruzzo. Risultato però insufficiente ai fini del passaggio al turno successivo dei playoff, rendendo ancora più amara una stagione beffarda. Adesso è tutto da vedere il futuro del 37enne attaccante nativo di Erice. Di sicuro non sarà a tinte rossazzurre, perchè la piazza si aspettava un contributo diverso.

