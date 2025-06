PASTORE: i passaggi salienti della sua carriera dirigenziale

In trattativa per il rinnovo col Catania, dopo avere vissuto questi mesi ai piedi dell’Etna come collaboratore nell’ambito dell’area tecnica, ripercorriamo i passaggi salienti della carriera dirigenziale di Ivano Pastore attraverso una sua intervista concessa tempo fa a giornalerossoblu.it, ripercorrendo i passaggi salienti della propria carriera dirigenziale:

“Ho dei ricordi bellissimi in tutte le squadre in cui ho lavorato, credo di aver fatto un ottimo operato e mi ritengo anche fortunato; con la Viterbese ed il Benevento arrivammo a giocare i play-off, con Nocerina e Rimini sono stati raggiunti traguardi importanti come la promozione nelle categorie superiori. Vincere il campionato con la Nocerina è stato qualcosa di particolare tenendo conto che è stato il mio primo anno da Direttore Sportivo, mi ha dato modo di spalancare le porte al mondo calcio a 360 gradi, invece la conquista della promozione con il Rimini è stato un rimettermi in gioco in una piazza dove bisognava costruire qualcosa di importante partendo da una categoria inferiore visto la retrocessione nell’anno precedente. Concludere il campionato al primo posto e tornare tra i professionisti, reputo siano state sensazione bellissime”.

“Come dico sempre, bisogna lavorare immagazzinando quante più nozioni possibili per poi svilupparle mettendole in atto nel giusto ambiente di lavoro, ad Ascoli ad esempio, ho provato gratificazione quando sono stati acquistati due calciatori per poi venderli ottenendo plusvalenze. Arrivare al Milan per me è stato completare la formazione che ho maturato nel corso degli anni avendo la possibilità di conoscere totalmente il calcio, ottenendo un biglietto da visita importante. Dato che il mio percorso è stato quello di Direttore Sportivo, lavorare come Scout Internazionale poteva sembrare limitante, invece col passare del tempo mi sono accorto che è stata una palestra incredibile, specialmente quando hai la possibilità di vedere i campioni dal vivo e segnalarli al club tramite le relazioni e diventa un piacere quando ti accorgi che i calciatori che hai relazionato arrivano al club o ad altri club importanti affermandosi. Il Milan mi ha dato la possibilità di rappresentare un club storico e vincente nei maggiori stadi Europei”.

