PELLIGRA: “Ai tifosi chiedo di darmi fiducia. Insieme per un grande club”

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Il Presidente Rosario Pelligra, giunto giovedì scorso a Catania per le riunioni programmatiche con i dirigenti in vista della stagione sportiva 2025/2026, ha partecipato ieri al consueto meeting di fine stagione con gli sponsor, ringraziando partner commerciali e tifosi rossazzurri: “Grazie a voi – ha detto rivolgendosi ai presenti – ai nostri sostenitori, per il supporto che abbiamo avuto in tutta la stagione, e al nostro staff: insieme siamo un grande club. Per me è un onore essere il presidente di questa società ed essere parte della comunità di Catania. Ai tifosi, che hanno sofferto, chiedo di darmi fiducia: sono qui per portare avanti questo progetto, forza Catania”.

VIDEO – Pelligra, meeting di fine stagione con gli sponsor

