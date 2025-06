PLAYOFF: cade la Ternana in casa, Serie B più vicina per il Pescara

Va al Pescara la finale d’andata dei playoff di Serie C. Biancazzurri vittoriosi per 1-0 in terra umbra, davanti a poco più di 10mila spettatori. Decisivo il gol di Letizia al minuto 57, sfruttando la deviazione di un calciatore avversario che non ha lasciato scampo al portiere. Determinante nell’economia della partita il cartellino rosso estratto al 12′ all’indirizzo di Vallocchia, costringendo la Ternana a giocare gran parte dell’incontro in inferiorità numerica.

In campo tra le fila rossoverdi anche Cicerelli e Cianci (quest’ultimo subentrato nel corso della ripresa), calciatori ceduti in prestito dal Catania la scorsa estate. Sabato 8 giugno, all’Adriatico, l’atto conclusivo del confronto con il Pescara: la squadra allenata da Silvio Baldini festeggerebbe la promozione in B anche in caso di pareggio. Si andrebbe ai supplementari (più eventuali calci di rigore), invece, qualora la Ternana vincesse con un solo gol di scarto in Abruzzo.

