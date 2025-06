PLAYOFF: decisivi i rigori, Pescara promosso in Serie B

Pescara festeggia la promozione in B. Questo il verdetto dei playoff. Dopo l’1-0 biancazzurro maturato nella finale d’andata a Terni, in occasione del match di ritorno è stata la Ternana ad imporsi con il medesimo risultato grazie alla realizzazione di De Boer nel corso del secondo tempo. Decisiva, dopo la disputa dei tempi supplementari, la lotteria dei rigori. Ospiti sciuponi, che avevano la partita in pugno e non hanno saputo approfittare della superiorità numerica per effetto dell’espulsione di Dagasso.

Grande protagonista il portiere Plizzari, autore di parate importanti e che, malgrado un infortunio, è rimasto in campo fino alla fine. L’estremo difensore biancazzurro ha anche respinto i rigori calciati da Ferrante, Casasola e l’ex Catania Donnarumma. Ternana costretta a leccarsi le ferite, partecipando per il secondo anno consecutivo al campionato di Serie C. Il Pescara, invece, torna in B quattro anni dopo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***