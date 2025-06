PLAYOFF: Ternana-Pescara, Catania spettatore interessato in chiave mercato

Il Catania seguirà con particolare interesse l’esito della doppia sfida playoff Ternana-Pescara. Squadre in campo lunedì 2 giugno e sabato 7 giugno per decretare la vincitrice degli spareggi promozione per la B. Il club rossazzurro è spettatore interessato perchè alcuni giocatori delle due società potrebbero fare al caso del Catania e, soprattutto, si saprà se tra i vari calciatori di ritorno dai rispettivi prestiti figurano anche il fantasista Emmanuele Cicerelli ed il centravanti Pietro Cianci, grandi protagonisti in questa stagione con la maglia della Ternana a suon di gol e assist.

Cicerelli, in caso di permanenza rossoverde in C, tornerebbe in Sicilia mentre, qualora gli umbri vincessero i playoff, saluterebbe Catania in via definitiva, vista la presenza di un obbligo di riscatto a favore della Ternana in caso di promozione in Serie B. Obbligo che scatterebbe anche per Cianci ma, a differenza di Cicerelli, se i rossoverdi dovessero restare in C avrebbero comunque la possibilità di esercitare il diritto di opzione tra il 16 ed il 18 giugno (a parziale rettifica di quanto riportato poco tempo fa, oltre alla finestra dall’1 al 4 giugno è possibile esercitare i riscatti anche in questo lasso di tempo, ndr).

Lo scenario, pertanto, è il seguente:

Ternana in Serie B, sia Cianci che Cicerelli restano in Umbria;

Ternana in Serie C, Cicerelli torna a Catania mentre per Cianci bisognerebbe attendere se la società rossoverde deciderà di esercitare l’opzione per il riscatto. Qualora non lo esercitasse, anche lui rientrerebbe alla base rossazzurra.

