QUAINI: permanenza possibile, sarebbe la sua terza stagione in rossazzurro

75 gettoni di presenza. Potrebbe vivere la terza annata in rappresentanza dei colori sociali del Catania. Alessandro Quaini, che ha all’attivo anche un gol – finora unico – tra le fila degli etnei (a Biella contro la Juventus Next Gen in campionato), non ha mai lesinato sforzi in questi due anni, lavorando con guide tecniche differenti. Da Luca Tabbiani (che lo ha fortemente voluto dopo l’esperienza condivisa al Fiorenzuola) a Cristiano Lucarelli, passando per Michele Zeoli e Domenico Toscano).

Difensore centrale, braccetto, centrocampista: gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina del Catania nelle ultime stagioni hanno apprezzato in primis la duttilità di Quaini, caratteristica spesso ricercata nel calcio. Calciatore di poche parole ma che si fa rispettare dentro e fuori dal campo, proprio in questi giorni ha pubbicato sui social una foto che lo ritrae fiero di vestire la maglia rossazzurra.

Potrebbe essere il segnale di una possibile permanenza. La sensazione è che si vada verso questa direzione, in un contesto dove il mister chiede di non smantellare l’ossatura della squadra dando continuità al progetto tecnico. Del resto c’è una base importante su cui lavorare, con i giusti innesti sul mercato è possibile colmare le lacune emerse potenziando una squadra che non può e non deve stare ancora a lungo in Serie C.

