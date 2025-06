QUAINI: squalifica di un mese da scontare nel prossimo campionato

Tra qualche settimana scatterà l’inizio del ritiro, mentre mancano due mesi all’inizio del torneo di Serie C 2025/26. A norma di regolamento, le squalifiche riportate nel corso dei playoff andranno scontate in campionato. Ne deriva che il difensore-centrocampista del Catania Alessandro Quaini salterà le prime quattro giornate, di cui una per recidività in ammonizione e le altre tre per avere colpito con una testata al volto un calciatore del Pescara, secondo quanto reso noto dalla giustizia sportiva. In vista del prossimo campionato di C, inoltre, osserveranno un turno di stop anche il vice allenatore Michele Napoli ed il laterale sinistro Armando Anastasio.

