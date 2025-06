QUI CATANIA: a partire da luglio, attenzione al Salary Cap

La Lega Pro, categoria dove continuerà a giocare il Catania per la terza stagione di fila, ha ufficializzato l’introduzione del Salary Cap, che sarà adottato in via sperimentale nella stagione 2025/26 per poi diventare pienamente operativo nel 2026/27. Il nuovo regolamento impone un tetto massimo agli emolumenti lordi dei calciatori, fissato al 55% del Valore della Produzione (VP) determinato dai bilanci della stagione precedente.

Il Catania e ogni società partecipante alle competizioni relative alla Lega Pro, dovrà quindi prestare attenzione alle proprie spese per i contratti sportivi secondo parametri economici ben precisi e certificati, sottoponendosi a controlli mensili e all’obbligo di comunicazioni dettagliate alla Lega. In caso di sforamento, sono previste sanzioni pecuniarie proporzionali alla gravità della violazione.

Oltre al tetto salariale collettivo, è previsto anche un Salary Cap individuale, che limita i compensi mensili fissi dei singoli calciatori a 9.500 euro, e il totale (fisso più variabile) a 13.500 euro. Il superamento di tali limiti, se accompagnato anche da uno sforamento del tetto collettivo, comporterà ulteriori multe che serviranno ad alimentare un apposito “Fondo Salary Cap”. Il monitoraggio e i calcoli inizieranno già da luglio 2025, anche se le norme sanzionatorie entreranno in vigore dalla stagione 2026/27.

