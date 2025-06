QUI CATANIA: al centro dell’attenzione la volontà di sposare un progetto condiviso

Condivisione. Parola emersa più volte nel corso dell’attesa conferenza stampa di presentazione del direttore sportivo Ivano Pastore e del direttore generale Alessandro Zarbano, a cui si è aggiunto il nuovo componente dell’area comunicazione rossazzurra Giuseppe Sapienza. Condivisione intesa come la necessità di sposare un progetto di crescita con le sue idee, contenuti e modalità. E’ venuta fuori la necessità di non ragionare in termini di singoli ma da gruppo che nella sua interezza condivida le strategie del Catania, facendo sentire tutti parte integrante di un percorso che si auspica possa portare in Serie B la squadra di Mimmo Toscano e una città che da dieci anni non vede la cadetteria passando tra delusioni, amarezze, esclusione dai ranghi federali, ripartenza dalla D e nuova permanenza (per la terza stagione consecutiva) in C.

Nell’ambito di questa volontà forte di condividere il progetto, la società è stata sufficientemente chiara nel sottolineare il peso delle scelte. Da parte di chi opera all’interno della società ma anche del gruppo squadra, includendo giocatori e staff al completo di qualsiasi settore operativo in seno al Catania FC. Condivisione che dovrà inglobare anche i nuovi innesti. Solo chi è animato da motivazioni forti, voglia di lottare per la causa rossazzurra avendo la convinzione totale di far parte del contesto Catania potrà essere inserito. Nessuno spazio per gli indecisi ed eventuali calciatori dell’attuale rosa con il “mal di pancia”. Sì esclusivo a chi esprime il desiderio reale di dire sì ai colori rossazzurri. Questo il messaggio trasferito dal club in vista della prossima stagione.

