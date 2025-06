QUI CATANIA: atteso l’arrivo di Pelligra per dare impulso ai passaggi successivi

Confermati da Vincenzo Grella l’approdo del Direttore Generale Alessandro Zarbano (già operativo da diverse settimane) e la permanenza in panchina del tecnico Domenico Toscano, in casa Catania è tempo di concentrarsi sui passaggi successivi.

Il presidente Rosario Pelligra dovrebbe raggiungere la Sicilia all’inizio della prossima settimana. Il suo arrivo può dare impulso ai prossimi step fondamentali che riguardano la gestione del club mettendo a disposizione un budget che, come assicurato dallo stesso Grella, sarà funzionale alle esigenze della società investendo sia su Torre del Grifo che sugli sviluppi del calciomercato.

Significherebbe disporre di maggiori risorse per affrontare la prossima stagione rispetto all’anno calcistico recentemente concluso. Vedremo come, effettivamente, queste risorse verranno distribuite anche in funzione delle necessità del dipartimento femminile e del settore giovanile, altri aspetti importanti della vita di un club che guardi verso una direzione di sviluppo e di accrescimento del valore della società sul piano economico e del brand.

L’orientamento è quello di puntare su una efficiente allocazione delle risorse, producendo una società sana che, nel tempo, riesca a produrre utili. Obiettivo che passa dall’abbandono, al più presto, della Serie C che è da sempre una categoria dove le spese superano ampiamente i ricavi e, dunque, richiede massicce dosi d’investimento per competere ad alti livelli.

I progressi del Catania passano, inevitabilmente, anche dai risultati prodotti sul rettangolo verde. Per vincere servono competenza, un’organizzazione capillare, a partire dalla costruzione di un organico che dia determinate garanzie. E qui entra in gioco il ruolo molto importante del Direttore Sportivo. In questo senso, tra le fila rossazzurre, sono emersi dubbi legati alla conferma o meno di Daniele Faggiano. Dettaglio che necessita prestissimo di chiarezza per delineare con certezza la strategia da seguire sul mercato.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***