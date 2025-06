QUI CATANIA: chi resta e chi parte? Al momento solo ipotesi in attesa di novità su allenatore e dirigenza

Con l’inizio del mese di giugno si avvicina il momento delle decisioni, in casa rossazzurra, su tantissimi fronti. A cominciare dall’organico da allestire in vista della prossima stagione. L’orientamento, come più volte evidenziato, sembra essere quello di non rivoluzionare la rosa. Giusto per dare un preciso segnale di continuità al progetto. In questi giorni avanzano una serie di ipotesi anche sui calciatori che potrebbero proseguire l’esperienza in maglia rossazzurra e salutare, oppure su coloro che rientrano dai rispettivi prestiti e sarebbero destinati alla permanenza o soggetti a valutazione in sede di ritiro.

Il quotidiano La Sicilia, ad esempio, evidenzia la possibilità per il Catania di non privarsi del portiere Dini e di gran parte del blocco dei difensori (Ierardi e Di Gennaro in primis); di Di Tacchio, Raimo e Guglielmotti a centrocampo; di Jimenez, Lunetta, Stoppa e Inglese (in trattativa per il rinnovo) in avanti. Valutando le posizioni di Allegretto, Anastasio, Celli, Farroni e Frisenna, oltre che di Maffei, Chiarella e Bocic di ritorno dal prestito. Inserendo nella lista dei partenti Del Fabro, Dalmonte, Sturaro, De Rose, Gega, Luperini, Montalto e De Paoli.

Ad oggi però, sul fronte squadra, l’unica certezza è che il Catania sosterrà il ritiro a metà luglio a Norcia. Per il resto qualsiasi decisione in sede di calciomercato passa dalla conferma o meno di Mimmo Toscano sulla panchina rossazzurra e dalle scelte in ambito dirigenziale che potrebbero riguardare non solo l’eventuale prosecuzione o interruzione del rapporto con il diesse Faggiano, ma anche possibili integrazioni nello staff dirigenziale dove, tra l’altro, nelle ultime ore si è sparsa la voce di un ritorno ai piedi dell’Etna di Guido Angelozzi.

In un momento in cui si attendono novità significative sulla struttura societaria etnea, le ipotesi su calciatori in entrata ed uscita restano tali. Una volta chiarito e definito l’organigramma societario, le chiacchiere di questi giorni lasceranno spazio ai fatti concreti, che poi sono quello che davvero conta.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***