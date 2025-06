QUI CATANIA: da dove passa il salto di qualità della squadra di Toscano?

In attesa che il Catania 2025/26 inizi a prendere forma, è possibile mettere in evidenza i punti di forza e di fragilità della squadra di mister Toscano al netto della futura composizione dell’organico. Nella stagione appena trascorsa i rossazzurri hanno mostrato innanzitutto buona solidità difensiva, attestandosi tra le retroguardie meno battute del Girone C di Serie C con 34 gol subiti durante la regular-season. Il tutto unito ad un’efficace fase di non possesso, compattezza tra i reparti e costante ricerca della verticalità che hanno contribuito a definire l’identità tattica della squadra nell’arco della stagione.

Ripartire da un’asse centrale composta dal portiere Dini, il leader difensivo Di Gennaro, una mediana di lotta e di governo e il riferimento offensivo Inglese rappresenterebbe un primo tassello importante nella costruzione del nuovo Catania. Se da un lato va preservata l’attuale intelaiatura, dall’altro si rende necessario puntellare l’organico con l’inserimento di un paio di elementi per reparto nell’ottica di alzare il tasso qualitativo della squadra. Del resto la solidità difensiva, la compattezza del centrocampo e il contributo realizzativo di Inglese (14 reti siglate tra campionato e play-off) da soli non basterebbero a disputare un campionato di vertice.

L’organico va completato nei suoi effettivi, aumentando il ventaglio di scelte a disposizione dell’allenatore. Occhi puntati su centrocampo e attacco, laddove si rende necessario svecchiare la linea mediana inserendo elementi in grado di assicurare integrità fisica e freschezza atletica (così come in altri reparti) e aumentare il peso offensivo della squadra con l’innesto di un paio di punte affidabili in termini realizzativi. Prioritario quindi intervenire a correzione delle criticità strutturali di una squadra che nel corso delle partite giocate ha acquisito spirito di sacrificio, diligenza tattica e unità d’intenti essenziali per competere nel contesto della Serie C.

