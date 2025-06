QUI CATANIA: da Farroni a Inglese, ultimo giorno di contratto per sei giocatori

Vincolo contrattuale con durata fino ad oggi, lunedì 30 giugno 2025, per sei calciatori del Catania. Scadono i prestiti dell’esterno Nicola Dalmonte, del difensore Dario Del Fabro e dell’attaccante Andrea De Paoli, i quali si apprestano a fare ritorno ai rispettivi club di appartenenza (Salernitana, Arezzo e Giugliano) che valuteranno il loro futuro: probabile nuovo trasferimento altrove in tutti i casi, ma su Dalmonte non si esclude l’eventuale permanenza a Salerno. Il centrale difensivo Salvatore Monaco ha già salutato qualche settimana fa i tifosi e, dopo un anno intero vissuto da fuori lista, lascerà formalmente il Catania. E’ anche l’ultimo giorno di contratto per il portiere Alessandro Farroni e l’attaccante Roberto Inglese.

Su Inglese, il diesse Ivano Pastore si è espresso così di recente in sala stampa: “Con Inglese ci siamo sentiti 2-3 volte in questi giorni, lui ha manifestato il piacere di continuare a giocare a Catania perchè si è trovato benissimo con città e club, in questo momento è in vacanza e mi è sembrato inopportuno tampinarlo continuamente ma ci siamo dati appuntamento appena rientra e facciamo il punto della situazione. La sensazione è positiva, poi le dinamiche del mercato sono tante, ma c’è il gradimento da parte sua e quindi partiamo da una buona base”. Il centrocampista Francesco De Rose, invece, ha prolungato automaticamente l’accordo di un anno in forza di un accordo che prevedeva l’estensione automatica del contratto al verificarsi di determinate condizioni.

