QUI CATANIA: da Torre del Grifo a Cicerelli-Inglese, i temi caldi del nuovo inizio rossazzurro

Il Catania alza ufficialmente il sipario sulla stagione agonistica 2025/26 con la conferenza stampa di presentazione del Direttore Generale Alessandro Zarbano, del Direttore Sportivo Ivano Pastore e del nuovo membro dell’Ufficio Stampa rossazzurro Giuseppe Sapienza. Tanti i temi toccati nel corso dell’incontro odierno con i giornalisti avuto luogo presso la sala stampa dello stadio “Angelo Massimino”: obiettivi, strategie, budget, campagna abbonamenti, acquisizione del marchio storico del Calcio Catania, impiantistica sportiva con fari puntati sulle strutture di Torre del Grifo e Nesima fino alle questioni inerenti la programmazione tecnica.

L’espressione ridondante utilizzata dagli interlocutori è stata definire Catania un punto di partenza e non di arrivo. Su questo punto il diggì Zarbano (già vicino a ricoprire l’incarico tre anni fa in Serie D ma i contatti non si tramutarono in un accordo) intende strutturare il gruppo di lavoro che opererà dietro le scrivanie dirigenziali. Le decisioni intraprese per il Catania saranno frutto di una visione d’insieme piuttosto che il prodotto dell’iniziativa del singolo. L’ex ad del Genoa sembra avere le idee chiare riguardo alla Serie C, campionato che va affrontato con giocatori adatti al contesto e funzionali alle idee dell’allenatore.

Su questo principio si svilupperà l’operato del nuovo diesse Ivano Pastore, il quale negli ultimi mesi ha lavorato a contatto con staff e giocatori con la mansione di collaboratore dell’area tecnica prima di succedere a Daniele Faggiano nel ruolo di responsabile della direzione sportiva. Il dirigente campano sta dialogando con Toscano al fine di sviluppare in maniera sinergica un’idea di squadra il più possibile aderente al credo tattico del mister calabrese. L’intento è di portare in ritiro a Norcia quanti più giocatori funzionali al progetto ma al tempo stesso vanno risolti i tanti nodi relativi agli esuberi.

Il diesse etneo ha confermato i contatti in corso con Roberto Inglese ed Emanuele Cicerelli. Si punta a trattenere in rossazzurro i due attaccanti offrendo a loro un ruolo cruciale nel progetto tecnico ma va definita l’intesa tra le parti. Riguardo Alessio Castellini, il cartellino del ragazzo non è stato riscattato dal Pisa e avrebbe richieste di mercato in Serie B. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi relativi al futuro del difensore classe 2003 per il quale il Catania potrebbe trarre profitto dall’eventuale cessione.

Altra questione “calda” è quella relativa alla procedura per l’acquisizione del Village di Torre del Grifo dal Tribunale di Catania. La società ha formulato un’offerta lo scorso 13 maggio e sta seguendo l’iter previsto dalla Legge nel pieno rispetto del criterio della riservatezza. In merito al campo di Nesima il vice-presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella ha dichiarato che l’impianto cittadino rimane un obiettivo del club pur sono in atto riflessioni relative alla suddivisione delle risorse finanziarie. In merito all’acquisizione del marchio storico del Calcio Catania, la procedura per l’acquisto del vecchio logo è seguita da uno staff di professionisti incaricati dal club.

Riguardo alla Campagna Abbonamenti 2025/26 (che dovrebbe partire a metà luglio circa) il diggì Zarbano ha dichiarato che prezzi e modalità resteranno invariati rispetto alla scorsa stagione. Già resa nota da tempo data e sede del ritiro pre-campionato: i giocatori si raduneranno a Norcia dal 14 luglio al 3 agosto. Dopo il rientro in sede gli allenamenti proseguiranno allo stadio “Massimino” in vista dell’inizio del campionato fissato per domenica 24 agosto.

