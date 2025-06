QUI CATANIA: da un anno va avanti la partnership con il Paternò Calcio

Da giugno dello scorso anno prosegue la partnership portata avanti dal Catania Football Club in sinergia con il Paternò Calcio attraverso lo sviluppo pluriennale di un progetto che, come annunciato dal vice presidente Vincenzo Grella nei mesi scorsi, individua nel club paternese “la società giusta per una sinergia incentrata sulla comune sensibilità alle esigenze del territorio e dei ragazzi”, prospettando un’ulteriore opportunità formativa per i giovani.

Nello specifico emerge la natura di una serie di collaborazioni tecniche legate a calciatori del vivaio del Catania che trovino spazio a Paternò. Nella passata stagione più ragazzi classe 2005, 2006 e 2007 hanno fatto questo passaggio dalle giovanili del Catania a quelle paternesi, facendosi le ossa in Serie D. Discreto il bilancio del primo anno di cooperazione, nella prossima stagione ci si attende un maggiore impulso del progetto.

