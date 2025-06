QUI CATANIA: Dini e Pastore insieme, dieci anni dopo il successo condiviso a Rimini

Dieci anni dopo si sono ritrovati, Ivano Pastore e Andrea Dini. L’attuale direttore sportivo del Catania ha riabbracciato il portiere dopo avere condiviso con lui la proficua esperienza della stagione 2014/15 a Rimini. I romagnoli vinsero il campionato di Serie D e Pastore si occupò della costruzione di una rosa importante, nella quale faceva parte anche l’ex Catania Adrian Ricchiuti.

Già allora il dirigente salernitano ebbe modo di apprezzare le potenzialità dell’estremo difensore. Dini aveva 19 anni, erano le prime fasi della sua carriera, stava proseguendo un percorso di crescita graduale che lo vide mettersi in mostra anche nella Viareggio Cup e ottenere la convocazione nella Nazionale italiana under 19. Non c’è dubbio che Rimini abbia rappresentato un ottimo trampolino di lancio per la carriera di Dini, cresciuto peraltro proprio nelle giovanili riminesi.

Pastore lo ha ritrovato con enorme piacere in Sicilia, comprensibilmente più maturo ed esperto, offrendo valide garanzie tecniche alla causa del Catania, in un momento in cui servivano certezze a difesa dei pali dopo l’alternanza Bethers/Adamonis rivelatasi infruttuosa. Le prossime settimane lo stesso Pastore dovrebbe proporre al ragazzo l’estensione del contratto, attualmente in scadenza a giugno dell’anno prossimo. Sarebbe un segnale incoraggiante nei confronti di un portiere che a Catania sta bene ed ha dimostrato in questi mesi di essere all’altezza della piazza.

