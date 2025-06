QUI CATANIA: diritti di riscatto esercitabili entro martedì, la situazione

Slittato il termine per l’eventuale esercizio dei diritti di riscatto previsti sui prestiti a seguito della ritardata disputa dei playout di Serie B. Entro domani, martedì 24 giugno, sarà possibile decidere in casa Catania se procedere con le acquisizioni dei cartellini di Andrea De Paoli (Giugliano) e Dario Del Fabro (Arezzo), ma la sensazione è che entrambi non saranno riscattati dal club rossazzurro.

Detto che Pietro Cianci non è più a tutti gli effetti un giocatore del Catania, con ogni probabilità la Salernitana non eserciterà l’opzione per il centrocampista colombiano Andres Tello. Anche il Pisa non sembra intenzionato a perfezionare il riscatto di Alessio Castellini dopo il cambio alla guida tecnica. Vedremo se nelle prossime decisive ore ci saranno sorprese o meno su questi fronti, mentre ricordiamo che per Filippo D’Andrea ed Emmanuele Cicerelli non si sono verificate le condizioni affinchè maturasse rispettivamente il riscatto da parte dell’Audace Cerignola e della Ternana, pertanto i cartellini restano in possesso del Catania.

I vari Diego Peralta (Trento), Mattia Maffei (Trento), Davide Marsura (Ascoli), Marco Chiarella (ACR Messina), Rocco Costantino (ACR Messina), Tommaso Silvestri (Triestina), Milos Bocic (Latina), Domiziano Tirelli (Livorno), Gabriel Popovic (Puteolana) e Klaidas Laukzemis (Ancona) rientrano tutti al Catania, al momento, per fine prestito secco.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***