QUI CATANIA: Dispinzieri verso il ritorno in rossazzurro

“Una storia d’amore durata vent’anni. Un lungo periodo durante il quale sono cresciuto professionalmente ed umanamente. Anni ricchi di soddisfazioni, sacrifici e soprattutto esperienze di vita indimenticabili. Grazie Catania Calcio spa”. Tre anni fa, via social, Giuseppe Dispinzieri, a lungo fisioterapista del Calcio Catania, parlò dopo la radiazione della società rossazzurra a seguito dell’interruzione dell’esercizio provvisorio. Adesso lo stesso Dispinzieri si avvia verso il ritorno alle pendici dell’Etna, dovrebbe rappresentare una delle novità previste in seno allo staff del Catania FC per la stagione 2025/26.

Il “Massimino” è sempre stata casa sua. La promozione dalla C1 alla B con i Gaucci, il ritorno in A sotto la presidenza Pulvirenti, il feeling instaurato con tanti allenatori, da Pasquale Marino a Rolando Maran, soprattutto quest’ultimo, ma anche il grande rapporto di stima ed amicizia con Marco Biagianti, che è stato testimone di nozze: Dispinzieri ha vissuto anni davvero molto intensi e significativi a Catania, facendo parte di un’autentica famiglia e mettendo a disposizione del club la propria professionalità e competenza.

