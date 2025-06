QUI CATANIA: focus sugli esterni con un occhio alla prossima stagione

Tra i reparti oggetto di valutazioni tecnico-tattiche in ottica futura c’è anche il pacchetto degli esterni alti. Nella stagione appena trascorsa si è visto come mister Toscano abbia privilegiato la soluzione dei cosiddetti “quinti” di centrocampo, due giocatori posizionati sulle fasce chiamati a partecipare a entrambe le fasi di gioco.

A destra mister Toscano ha potuto disporre di Davide Guglielmotti e Alessandro Raimo. Il primo, designato titolare ad inizio campionato, è stato condizionato da problemi fisici che ne hanno limitato l’impiego in campo. Il calciatore piemontese ha disputato 22 incontri tra campionato e play-off siglando 3 reti: una alla Casertana più una doppietta realizzata in casa contro il Giugliano. Il compagno di reparto, trasferitosi lo scorso agosto dalla Carrarese al Catania in cambio di Devid Bouah, ha collezionato 33 presenze stagionali impreziosite da 1 gol e 3 assist e facendosi apprezzare per corsa, sacrificio e abnegazione tattica.

A sinistra il titolare del ruolo per tutta la stagione è stato Armando Anastasio, il quale è stato il rossazzurro più presente con oltre 2.800′ disputati cui vanno aggiunti 3 gol e 3 assist. Gabriel Lunetta (impiegato prevalentemente sulla linea dei trequartisti da mister Toscano) e Alessandro Celli hanno rappresentato le principali alternative, anche se quest’ultimo è stato arretrato nella linea dei difensori verso il finale di stagione fornendo prestazioni confortanti.

Le riflessioni in sede di costruzione della squadra riguarderanno tutti i settori del campo. Tra i giocatori che saranno valutati in ritiro a Norcia anche il giovane terzino sinistro Mattia Maffei. Il classe 2004 è reduce da una buona seconda parte di campionato in forza al Trento allenato da mister Luca Tabbiani, giostrando nella difesa a quattro delineata dal tecnico genovese. In questo reparto il Catania ha sondato di recente il laterale sinistro in forza all’Audace Cerignola Luca Russo, il quale ha contribuito all’ottimo campionato disputato dalla squadra allenata da Peppe Raffaele con 37 presenze complessive e ben 8 assist all’attivo.

