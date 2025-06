QUI CATANIA – Grella e Zarbano: il punto su Torre del Grifo, logo, abbonamenti e campi d’allenamento

Il vice presidente ed amministratore delegato del Catania Vincenzo Grella ed il nuovo direttore generale rossazzurro Alessandro Zarbano hanno fatto il punto della situazione per quanto concerne la vicenda Torre del Grifo, soffermandosi anche sulle questioni logo, Nesima e campi d’allenamento. Ecco quanto spiegato in conferenza stampa:

GRELLA – “La società sta seguendo tutte le procedure legate a Torre del Grifo con grande riservatezza e collaborazione insieme alle varie componenti interessate a questa operazione, che il club ha forte interesse a portare a buon fine. Abbiamo già ricevuto l’ok del presidente Pelligra, è solo una questione di limare qualche dettaglio su cui non posso entrare nel merito essendo una trattativa riservata. Nesima per noi rimane un obiettivo su cui investire. C’è una riflessione all’interno del club legata alla suddivisione delle risorse finanziarie che il nostro presidente mette a disposizione. Avevamo previsto un timing iniziale per Nesima, adesso la situazione è in standby ma l’interesse per migliorare la struttura rimane, dando però in questo momento priorità a Torre del Grifo. Saremo pronti anche per sostenere tutti i vari costi di ristrutturazione necessari nel momento in cui ci aggiudicheremo il Village, mettendo a disposizione delle nostre squadre un impianto che un club del genere merita”.

“Abbiamo effettuato i passaggi dovuti, mantenendo un dialogo regolare e molto professionale con la controparte, supportati dall’esperienza di Alessandro Zarbano seguendo tempi e modi per tutelare l’interesse della società, non rompendo alcun equilibrio. Siamo sulla strada giusta, sono molto sereno perchè il team di lavoro possiede le giuste competenze per portare avanti l’operazione”.

ZARBANO – “In sede di Campagna Abbonamenti, saranno mantenuti prezzi e modalità della passata stagione. Presso la segreteria del club stanno facendo gli ultimi accorgimenti affinchè parta la Campagna Abbonamenti intorno alla metà di luglio, forse anche prima. Non ci saranno sconti ma non sono previsti aumenti, mantenendo i prezzi sulla falsa riga dello scorso anno”.

“Torre del Grifo rappresenta un investimento funzionale per la crescita della società ma ci saranno anche investimenti sul mercato, una cosa non limita l’altra o viceversa. Nel frattempo abbiamo già a disposizione un campo in cui allenarci ed è quello principale, dunque il Massimino. Il campo d’allenamento è il cuore nevralgico di una squadra di calcio e sappiamo che i tempi per ripristinare la piena efficienza di Torre del Grifo non saranno immediati, ma abbiamo ricevuto rassicurazioni sull’utilizzo del manto erboso del Massimino, che sarà eventualmente rizollato. Disponiamo anche del Cibalino per effettuare un certo tipo di lavoro. E’ molto più conveniente per noi utilizzare il campo principale usufruendo inoltre della sala medica, della palestra e tutto ciò che serve. Rizollare il campo costituisce un costo minore rispetto alla possibilità di sostenere allenamenti altrove, ad esempio Pedara o altri posti. Logo? C’è un percorso da seguire che va di pari passo con Torre del Grifo. Si sta seguendo l’iter necessario per la riacquisizione del logo storico del Catania, abbiamo affidato l’incarico a professionisti del settore che ci indicano come muoverci in tal senso”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***