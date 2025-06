QUI CATANIA: i record di Inglese, Lunetta, Jimenez e Quaini

La stagione recentemente trascorsa ha fatto registrare alcuni record personali che riguardano giocatori del Catania. A cominciare da Roberto Inglese, attaccante in scadenza di contratto. L’esperta punta classe 1991 ha messo a segno 14 gol (16 se si considerano anche quelli firmati contro Turris e Taranto, squadre escluse dal campionato). Mai aveva fatto così bene in carriera, battendo lo score realizzativo di 12 marcature risalente all’annata 2017/18 con il Chievo Verona allenato dall’ex rossazzurro Rolando Maran.

Il trequartista italo-spagnolo Kaleb Jimenez ha realizzato quest’anno 6 gol e 8 assist dopo che, in una singola stagione, non aveva mai superato in carriera quota 2 in entrambi i casi. Il difensore-centrocampista Alessandro Quaini è andato a segno per la prima volta nel professionismo raggiungendo 75 presenze in maglia rossazzurra (mai così tante apparizioni in una sola squadra per lui). Gabriel Lunetta, infine, ha chiuso l’annata siglando 6 gol, maggior numero di reti stagionali da professionista (soltanto nella Primavera dell’Atalanta aveva fatto meglio con 7 centri nel 2015/16).

