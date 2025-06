QUI CATANIA: infortuni, importante elemento di riflessione in vista della nuova stagione

I tanti infortuni sono stati una costante che hanno accompagnato il percorso stagionale del Catania. I problemi fisici hanno costretto di volta in volta i giocatori a fermarsi, impedendo a mister Toscano di disporre dell’intera rosa nell’arco del campionato. L’impossibilità di schierare la migliore formazione possibile è stato uno degli elementi chiave del cammino a fasi alterne dei rossazzurri, i quali tuttavia hanno chiuso in crescendo sia sul piano dei risultati che della condizione atletica.

Il capitolo infortuni rappresenta uno degli elementi di riflessione in avvicinamento alla prossima stagione agonistica, con la squadra che sarà chiamata a “guadagnarsi la pagnotta” coniugando prestazioni tecniche a rendimento fisico. L’integrità dei giocatori è tra i fattori indispensabili ad accrescere la competitività di una squadra ed è alla base dei successi sportivi.

Il Catania riflette anche su questo, tant’è che sarebbe previsto l’inserimento di nuove figure professionali nello staff medico-sanitario. Personale di cui non farà parte il dott. fisioterapista Giuseppe Dispinzieri, professionista che ha lavorato per tanti anni al seguito del vecchio Calcio Catania, il quale ha tenuto a precisare tramite un post sui social la sua posizione rispetto all’indiscrezione di stampa circolata nei giorni scorsi in merito al suo eventuale ritorno nel club rossazzurro. I contatti tra le parti ci sono stati ma non si sono tramutati in un accordo.

La costruzione della nuova stagione partirà dal ritiro di Norcia, con il gruppo chiamato a cementarsi e ossigenare i muscoli tra le rigogliose montagne umbre a partire dal 14 luglio. Il lavoro dello staff a disposizione di mister Toscano verterà sia sugli allenamenti in campo che sulla preparazione fisica, con le amichevoli che serviranno a testare il rendimento dei giocatori già durante la fase di pre-season.

