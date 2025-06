QUI CATANIA: la durata contrattuale dei calciatori in organico, per tanti di loro scadenza annuale

La situazione contrattuale dei giocatori del Catania includendo anche chi rientra dai rispettivi prestiti e coloro i quali la società rossazzurra ha prelevato a titolo temporaneo. Si evidenzia come nella stragrande maggioranza dei casi i contratti abbiano ancora durata annuale. Castellini il giocatore avente il vincolo più duraturo con il club etneo, essendo ancora legato al Catania per altri tre anni. Accordi biennali, invece, per Anastasio, Di Gennaro, Guglielmotti, Lunetta, Frisenna, Luperini, Stoppa, D’Andrea e Chiarella. Scadono questo mese i contratti di Farroni, Del Fabro, Monaco, Inglese, De Paoli e Dalmonte.

Portieri

Andrea Dini – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Klavs Bethers – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Alessandro Farroni – [contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione per il rinnovo]

Domiziano Tirelli – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Klaidas Laukžemis – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Difensori

Armando Anastasio – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Matteo Di Gennaro – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Mario Ierardi – [contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per il rinnovo]

Alessandro Quaini – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Alessandro Raimo – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Andrea Allegretto – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Ertijon Gega – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Alessandro Celli – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Dario Del Fabro – [contratto fino al 30 giugno 2025 – prestito con diritto di riscatto]

Salvatore Monaco – [contratto fino al 30 giugno 2025]

Tommaso Silvestri – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Mattia Maffei – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Alessio Castellini – [contratto fino al 30 giugno 2028]

Centrocampisti

Davide Guglielmotti – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Gabriel Lunetta – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Francesco Di Tacchio – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Francesco De Rose – [contratto fino al 30 giugno 2026 – esercitata opzione automatica per il rinnovo]

Giulio Frisenna – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Gregorio Luperini – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Kaleb Joel Jiménez Castillo – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Stefano Sturaro – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Diego Peralta – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Andrés Tello – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Attaccanti

Roberto Inglese – [contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione per il rinnovo]

Matteo Stoppa – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Adriano Montalto – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Andrea De Paoli – [contratto fino al 30 giugno 2025 – prestito con diritto di riscatto]

Nicola Dalmonte [contratto fino al 30 giugno 2025 – prestito]

Emmanuele Cicerelli – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Filippo D’Andrea – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Marco Chiarella – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Gabriel Popovic – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Davide Marsura – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Rocco Costantino – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Miloš Bočić – [contratto fino al 30 giugno 2026]

