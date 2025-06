QUI CATANIA: la ricerca del giusto mix per affrontare la prossima stagione

Si è aperto il mese di giugno ed i tifosi spingono per avere notizie rilevanti in vista della stagione 2025/26. Poco traspare ancora dalla società rossazzurra, ma la situazione è destinata a sbloccarsi nei prossimi giorni. A cominciare dalla costituzione dell’assetto dirigenziale per poi costruire l’organico, innalzando il tasso tecnico di una squadra che ben si sposi con il credo calcistico dell’allenatore.

Spirito combattivo e motivazioni alte non potranno mancare. Con un’impronta ben marcata di calciatori esperti combinati con la giusta dose di gioventù, che in una categoria come la C non guasta. Anzi, spesso fa la differenza ed in questo senso si dovrebbe seguire una linea orientata verso un abbassamento dell’età media di squadra, individuando profili che sappiano reggere la pressione di una piazza molto esigente come Catania e superare le tante insidie che nasconde il campionato, soprattutto il girone C.

Gli esperti del gruppo dovranno anche supportare i più giovani nel percorso affrontando con coraggio l’avventura alle falde dell’Etna in un contesto che diventi affiatato e coeso nel minor tempo possibile. E qui deve subentrare la bravura in tandem di staff tecnico e società, trasferendo subito ai nuovi innesti una mentalità propositiva e vincente. Con l’auspicio di ripartire da una base solida, senza stravolgimenti, per accelerando il processo di crescita.

