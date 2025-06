QUI CATANIA: l’attuale composizione del CdA rossazzurro

“Stiamo per introdurre all’interno del CdA due nuovi membri perché abbiamo bisogno di tenerci sempre in un ambiente “sfidante” per costruire insieme una società importante per il futuro. Si tratta di persone con esperienza concreta nel calcio, in grado non solo di abbassare la testa ma di darci feedback positivi e “sfidarci” con i nostri pensieri per crescere come club”. Parole del presidente del Catania Rosario Pelligra risalenti a marzo 2024, mesi prima che preannunciasse l’ingresso nel Consiglio d’Amministrazione rossazzurro delle figure di Joseph Carrozzi e David Tucker.

Carrozzi, personaggio con esperienza manageriale maturata in ambito legale ed ex presidente della Camera di Commercio italiana in Australia, nel calcio ha ricoperto ruoli organizzativi anche all’interno della federazione nazionale australiana, inoltre è stato operativo nel contesto del football australiano, come vice presidente del club GWS Giants.

Tucker è una figura con compiti legati soprattutto alla negoziazione e commercializzazione dei diritti in ambito e-commerce, social media, sponsorizzazioni, broadcasting, licenze, merchandising, eventi e pubblica amministrazione che ha collaborato con società calcistiche come il Manchester United e organi di governo del calcio europeo ed internazionale (UEFA e FIFA).

Entrambi, malgrado non siano mai stati presentati ufficialmente finora, da mesi sostengono il patron del Catania sul piano sportivo e decisionale in sinergia con gli altri componenti del CdA rossazzurro (Vincenzo Grella e Mark Bresciano, ndr). Ci saranno altre novità, nelle prossime settimane, su questo fronte?

