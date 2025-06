QUI CATANIA: la scorsa estate ritiro con tantissimi esuberi, scenario diverso quest’anno?

Tra circa un mese e mezzo il Catania si presenterà in ritiro in quel di Norcia. Ancora una volta sarà l’Umbria il luogo in cui prenderà ufficialmente il via la stagione rossazzurra 2025/2026. Lo scorso anno si ripartì da Assisi, ospiti dell’ex presidente del club etneo Riccardo Gaucci. Il Catania si presentò in ritiro con un organico composto da tantissimi esuberi. Ci riferiamo ai vari Bouah, Chiricò, Cianci, Cicerelli, Curado, De Luca, Furlan, Monaco, Peralta, Rapisarda, Silvestri, Tello, Welbeck, Zammarini e Zanellato. Con altri giocatori (vedi Di Carmine, Marsura e Costantino) si trovò l’intesa affinchè lavorassero altrove, in attesa di nuova sistemazione. Altri ancora furono ceduti prima dell’inizio del ritiro.

Tra i convocati ad Assisi che rientravano nel progetto, Adamonis, Anastasio, Bethers, Carpani, Castellini, Celli, D’Andrea, Di Gennaro, Di Tacchio, Ierardi, Popovic, Quaini, Sturaro e Verna vissero la prima parte di stagione in rossazzurro, poi alcuni di loro sono stati ceduti a gennaio. Qualche altro elemento si aggiunse in forte ritardo all’elenco delle convocazioni per il ritiro, più alcuni giovani della Primavera.

Situazione che non permise allo staff tecnico del Catania di lavorare nelle migliori condizioni in estate, nel momento più importante, quello in cui qualsiasi gruppo si forma, acquisendo quella coesione e quella compattezza che, a conti fatti, la squadra di Toscano ha trovato solo negli ultimi mesi della stagione se aggiungiamo la lunghissima serie d’infortuni che hanno attanagliato i rossazzurri durante il campionato.

Adesso sarà fondamentale evitare il ripetersi di uno scenario simile. Non sarà semplicissimo privarsi di numerosi elementi destinati a tornare dai rispettivi prestiti ma che non figurano nei piani tecnici del club, tuttavia stavolta c’è la possibilità di non rivoluzionare la squadra. L’obiettivo importante da qui in avanti, entro l’inizio del ritiro, sarà quello di snellire al più presto l’organico presentandosi con una rosa già ben definita e una base solida.

