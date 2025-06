QUI CATANIA: non si ricongiunge la coppia Zarbano-Faggiano

Conclusa una lunghissima esperienza con il Genoa sotto la presidenza Preziosi durata 17 anni, Alessandro Zarbano è tornato nel calcio assumendo l’incarico di direttore generale del Catania. Il neo dirigente rossazzurro avrebbe potuto riformare la coppia con un altro ex genoano, il direttore sportivo Daniele Faggiano. Quest’ultimo, però, è destinato a lasciare Catania dopo una sola stagione.

Zarbano aveva assunto il ruolo di dirigente del Genoa nell’agosto del 2005, per lui un anno di C, uno di B e 15 di Serie A. Dopo gli studi alla Bocconi di Milano aveva fatto il manager della Giochi Preziosi per otto anni prima di trasferirsi al Genoa di cui è sempre stato tifoso. Dopo la chiusura del rapporto con il Grifone si è dedicato allo sviluppo di una start up innovativa. Ha lavorato con Faggiano nel corso della stagione 2020/21, in Serie A, ma già a fine novembre il diesse pugliese andò via, in un momento in cui i liguri faticavano ad ingranare la marcia giusta e Faggiano ebbe divergenze di vedute con il vulcanico Preziosi. Adesso, alle pendici dell’Etna, sono state fatte altre valutazioni e pertanto non sono destinate a ricongiungersi le strade tra i due ex genoani.

