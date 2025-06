QUI CATANIA: Pelligra, appuntamento importante per tracciare le linee guida del futuro

È la settimana di Ross Pelligra. Il patron rossazzurro è atteso nelle prossime ore nel capoluogo etneo per definire le strategie aziendali del club dell’Elefante. Sono tanti i punti sul tavolo che saranno discussi nel corso del soggiorno di lavoro in città dell’imprenditore siculo-australiano, a partire dalle risorse da destinare alla stagione sportiva 2025-26 sul fronte prima squadra, settore giovanile e femminile, passando per l’organigramma societario e il dossier Torre del Grifo.

Per il momento l’unica notizia affiorata direttamente dalla società riguarda la permanenza del tecnico Domenico Toscano alla guida della prima squadra. La conferma dell’allenatore calabrese sulla panchina etnea è arrivata tramite le dichiarazioni rilasciate venerdì scorso dal vice-presidente e amministratore delegato del club Vincenzo Grella a margine della presentazione del murales dedicato alla speaker rossazzurra Stefania Sberna.

Tra le novità attese vi è l’annuncio della nuova composizione dei quadri dirigenziali, con in testa il già operativo Alessandro Zarbano. L’ex Ad del Genoa ricoprirà il ruolo di direttore generale, carica rimasta scoperta da un anno dopo l’addio di Luca Carra. Altra questione preminente riguarda la casella del direttore sportivo: ruolo fondamentale per la costruzione della squadra, la gestione dello spogliatoio e la cura dei rapporti tra società, staff e giocatori.

Se da un lato resta ancora da sciogliere il nodo relativo al futuro di Daniele Faggiano, dall’altro si lavora alla permanenza di Ivano Pastore nell’ambito dell’area sportiva. Il dirigente campano fu ingaggiato a fine dicembre con la mansione di collaboratore dell’area tecnica e ha il contratto in scadenza il 30 giugno, che potrebbe rinnovare. Novità previste anche all’interno dello staff medico-sanitario con l’ingresso di nuove figure essenziali per la prevenzione degli infortuni, riabilitare i giocatori e migliorare le loro performance, intervenendo a seconda delle necessità su tematiche che hanno presentato lacune evidenti la scorsa stagione.

Sul fronte Torre del Grifo è attesa a giorni (forse già in settimana) la decisione del Giudice Delegato in merito all’offerta di 4 milioni e 50 mila euro presentata dal Catania per l’acquisizione dell’immobile situato nel Comune di Mascalucia. Qualora la proposta del club etneo sarà ritenuta congrua si procederà all’apertura di un’asta pubblica della durata di 30 giorni per eventuali rilanci da parte di soggetti terzi.

