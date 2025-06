QUI CATANIA: prosegue il progetto di affiliazione affidato a Teodoro Coppola

Il progetto di affiliazione è partito ufficialmente a luglio del 2023 con a capo Teodoro Coppola, responsabile dell’area tecnica del settore giovanile e gestione e sviluppo presso il Catania Football Club, figura che ha lavorato per tanti anni nell’Academy di un club prestigioso come il Torino. Coppola prosegue il lavoro portato avanti in questi anni coinvolgendo un numero corposo di scuole calcio catanesi e non solo con attività di addestramento tecnico e preparazione per tutte le fasce d’età, l’organizzazione di stage formativi e manifestazioni, campus e incontri tecnici. La proprietà rossazzurra sta investendo sulla possibilità di sviluppare qualcosa che possa dare delle opportunità sul territorio attraverso la creazione di un laboratorio formativo che metta in condizione di accrescere questo intento all’interno dei confini locali, nazionali e in qualche caso fuori dall’Italia.

Riproponiamo, a tal proposito, le parole dello stesso Coppola rilasciate tempo fa ai microfoni di Video Mediterraneo: “Mi fa particolarmente piacere evidenziare che questo progetto è anche fuori regione. Le stagioni sportive sono quelle che identificano un percorso. Il disegno del settore giovanile con il direttore Orazio Russo e Massimiliano Borbone con cui condividiamo l’area tecnica maschile e femminile prevede un bellissimo percorso. Ovviamente ci vuole pazienza e tempo. Abbiamo messo a disposizione quello che l’azienda vuole. Un progetto che dia un metodo di lavoro specifico e soddisfi una condizione importante con circa 300 istruttori che fanno parte di questi laboratori formativi. Voglio evidenziare il fatto che al centro di tutto ci sono i ragazzi, senza creare alcuna falsa aspettativa o illusione, cercando di stimolare i sogni dei ragazzi di un territorio magnifico creando delle opportunità”.

