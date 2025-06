QUI CATANIA: Sapienza e Zarbano si ritrovano in Sicilia dopo l’esperienza condivisa a Genova

Alessandro Zarbano ha lavorato per quasi vent’anni al Genoa. In questo lungo lasso di tempo ha sviluppato numerose conoscenze nel mondo del calcio, tra le quali la figura di Giuseppe Sapienza. Attuale componente dell’area comunicazione del Catania FC, Sapienza ha condiviso con Zarbano un’esperienza biennale a Genova. Precisamente nel periodo compreso tra il 2017 e 2019. Il Genoa militava in Serie A e raggiunse in entrambi i casi la salvezza.

Permanenza in A chiaramente più agevole nel primo caso, conquistando il dodicesimo posto in classifica con un ampio margine di vantaggio sulla zona calda; sofferta nel secondo, quando il Grifone passò da tre cambi alla guida tecnica (Ballardini, Juric e Prandelli) e riuscì a difendere la massima categoria all’ultimo turno, per effetto di un pari con la Fiorentina, condannando l’Empoli alla retrocessione. Dalle due salvezze consecutive con il Genoa al Catania in C, stavolta con un obiettivo ben diverso: riportare i rossazzurri nel campionato cadetto.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***