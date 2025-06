QUI CATANIA: si avvicina la scadenza dei contratti, la situazione

Poco più di tre settimane alla scadenza degli accordi. Poi, in caso di mancato rinnovo, lasceranno il Catania a costo zero. A cominciare dal difensore Salvatore Monaco, rimasto fuori lista per un’intera stagione. Si appresta a lasciare Catania ed ha già avuto modo di salutare i tifosi via social con un messaggio carico di orgoglio per avere indossato la maglia rossazzurra.

Per il resto non dovrebbero esserci sorprese in merito alla situazione legata ai contratti del difensore Dario Del Fabro e dell’attaccante Andrea De Paoli, in quanto si va verso il mancato esercizio del diritto di riscatto per entrambi. Va in scadenza a fine mese anche Roberto Inglese, ma in questo caso potrebbe scattare il prolungamento annuale in virtù di un’opzione esercitabile: se c’è la volontà reciproca di andare avanti e, soprattutto, se ci sono le condizioni, il matrimonio proseguirà.

Dovrebbe lasciare Catania, invece, l’esperto centrocampista Francesco De Rose. Dubbi sul portiere Alessandro Farroni, anche il suo contratto scade il 30 giugno. Rimarrà ai piedi dell’Etna in caso di esercizio dell’opzione per il rinnovo annuale. In scadenza pure Nicola Dalmonte, ma nello specifico il cartellino appartiene alla Salernitana, club che comunque potrebbe anche decidere di intavolare una nuova trattativa alla riapertura del calciomercato.

Da verificare la posizione di qualche componente dello staff tecnico e societario. Vedi Ivano Pastore, collaboratore nell’ambito dell’area tecnica rossazzurra. Per lui, rinnovo annuale o separazione definitiva. Sarà certamente addio per il Direttore Sportivo Antonello Laneri, non più operativo dopo il divorzio risalente alla passata stagione ma ancora sotto contratto con il Catania fino al 30 giugno. L’allenatore Cristiano Lucarelli e altri componenti del suo staff, infine, hanno ancora un vincolo con la società etnea fino a giugno dell’anno prossimo. A meno che non trovino un’intesa per la risoluzione dei rispettivi contratti.

