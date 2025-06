QUI CATANIA: si muove qualcosa quando mancano quasi due settimane all’inizio del ritiro

Si sono intensificate, negli ultimi giorni, le indiscrezioni di calciomercato attorno al Catania. Preludio a quelli che saranno i primi movimenti ufficiali della società rossazzurra, tenendo conto che la finestra estiva del mercato apre i battenti l’1 luglio. Il lavoro da svolgere non manca sia in entrata che in uscita. Entrambe le esigenze vanno soddisfatte e costituiscono la priorità in seno alla dirigenza, allo scopo di mettere mister Toscano nelle condizioni di lavorare con un organico il più possibile alleggerito dal peso degli esuberi in vista dell’inizio del ritiro a Norcia, al via il 14 luglio, dunque quasi tra due settimane.

Si avvicina il momento di formalizzare le prime operazioni. Qualcosa si muove, Pastore ha avviato contatti con società di Serie B e C, non tralasciando di monitorare la D, perchè è anche utile tenere d’occhio qualche profilo messosi in mostra nella massima serie dilettantistica quest’anno. Dirigenti, procuratori e operatori di mercato propongono affari al Catania. L’obiettivo è ricercare il profilo giusto, non necessariamente quello più costoso, onde evitare il rischio di collezionare figurine. Emergono dialoghi frequenti tra il diesse Pastore e lo stesso allenatore rossazzurro. Non è un caso se, ultimamente, il Catania ha sondato il terreno anche per giocatori che Toscano ha già avuto modo di allenare con profitto.

Più facile, del resto, lavorare con chi ha ben sviluppato i meccanismi di gioco del tecnico calabrese. Meglio ancora se inseriti in un contesto di squadra non rivoluzionato, seguendo una strategia chiara e ben definita per creare la giusta alchimia. Difesa, centrocampo e attacco necessitano di interventi mirati, innalzando il tasso tecnico-qualitativo della rosa. La serenità e la voglia di ripartire mostrate da Toscano in occasione di una recente intervista rappresentano un buon segno, vuol dire che le rassicurazioni all’ex allenatore del Cesena sono arrivate e ci sarebbero i margini per accontentarlo. Non resta che attendere le mosse concrete sul mercato per capire se davvero il Catania versione 2025/26 sarà una squadra all’altezza delle aspettative.

