QUI CATANIA: sta per iniziare la sessione estiva di calciomercato. Date e liste per la composizione della rosa

Aprirà ufficialmente i battenti martedì 1 Luglio la sessione estiva di calciomercato 2025/26, con il termine ultimo delle trattative fissato per le ore 20:00 di Lunedì 1 Settembre. La finestra invernale si svilupperà invece da Venerdì 2 Gennaio a Lunedì 2 Febbraio 2026. Il Catania, nella composizione della rosa, dovrà rispettare il nuovo regolamento Minutaggio Giovani varato dalla Lega di Serie C che incentiva l’impiego in campo dei calciatori under. Vediamo, nei tratti salienti, di cosa si tratta:

1.inserimento fino a 23 professionisti/apprendisti tesserati (Lista Professionisti);

2.possibilità di inserire fino a 8 calciatori in prestito (Lista Temporanea);

3.disporre di almeno 5 calciatori del proprio vivaio, senza limite massimo (Lista Settore Giovanile);

4.ricezione di contributi dalla Lega Pro proporzionali ai minuti giocati da giovani calciatori (status 04 e 09) nati dopo il 1° gennaio 2004. Il minutaggio è conteggiato tra i 271 e i 450 minuti per gara, con coefficienti premianti fino al +400% per chi impiega giocatori cresciuti nel proprio vivaio. Previsti bonus aggiuntivi per calciatori presenti nel club da almeno 3 stagioni e calciatori tesserati a titolo definitivo.

La “Lista dei calciatori del settore giovanile” comprende quei giocatori nati successivamente al 1° Gennaio 2003 che siano stati tesserati con la società, anche a titolo temporaneo, per almeno due stagioni sportive, anche non consecutive, nel corso di ciascuna delle quali devono aver svolto attività prevalente in una delle seguenti rispettive categorie giovanili: Primavera, Under 17, Under 16, Under 15, Juniores Provinciali/Regionali/Nazionali, Allievi Provinciali/Regionali, Giovanissimi Provinciali/Regionali ed Esordienti.

GLI ATTUALI GIOCATORI DEL CATANIA SOTTO CONTRATTO

PORTIERI: Andrea Dini (1996), Klavs Bethers (2003), Alessandro Farroni (1997), Domiziano Tirelli (2006), Klaidas Laukzemis (2005)

DIFENSORI: Armando Anastasio (1996), Matteo Di Gennaro (1994), Mario Ierardi (1998), Andrea Allegretto (2001), Dario Del Fabro (1995), Ertijon Gega (2001), Alessandro Celli (1994), Salvatore Monaco (1992), Mattia Maffei (2004), Alessio Castellini (2003), Tommaso Silvestri (1991)

CENTROCAMPISTI: Davide Guglielmotti (1994), Alessandro Raimo (1999), Gabriel Lunetta (1996), Francesco Di Tacchio (1990), Alessandro Quaini (1998), Francesco De Rose (1987), Gregorio Luperini (1994), Giulio Frisenna (2002), Kaleb Joel Jiménez Castillo (2002), Stefano Sturaro (1993), Diego Peralta (1996), Andres Tello (1996)

ATTACCANTI: Roberto Inglese (1991), Emmanuele Cicerelli (1994), Marco Chiarella (2002), Filippo D’Andrea (1998), Milos Bocic (2000), Davide Marsura (1994), Andrea De Paoli (1999), Matteo Stoppa (2000), Adriano Montalto (1988), Rocco Costantino (1990), Gabriel Popovic (2003)

CALCIATORI DELLE GIOVANILI CONVOCATI E/O IMPIEGATI NELLA STAGIONE SCORSA

PORTIERI: Damiano Butano (2008), Lorenzo D’Agata (2008)

DIFENSORI: Ermanno Ciniero (2008), Oscar Allegra (2006)

CENTROCAMPISTI: Carmelo Forti (2008)

ATTACCANTI: Lorenzo Privitera (2005), Clarence Corallo (2005), Federico D’Emilio (2006)

CALCIATORI DI RITORNO A CATANIA PER FINE PRESTITO

PORTIERI: Domiziano Tirelli (Livorno), Klaidas Laukzemis (Ancona)

DIFENSORI: Mattia Maffei (Trento), *Alessio Castellini (Pisa), Tommaso Silvestri (Triestina)

CENTROCAMPISTI: Diego Peralta (Trento), *Andres Tello (Salernitana)

ATTACCANTI: Emmanuele Cicerelli (Ternana), Marco Chiarella (ACR Messina), Filippo D’Andrea (Audace Cerignola), Milos Bocic (Latina), Davide Marsura (Ascoli), Rocco Costantino (ACR Messina), Gabriel Popovic (Puteolana)

*Diritto di riscatto esercitabile entro il 24 giugno

GIOCATORI IN SCADENZA DI CONTRATTO A GIUGNO:

PORTIERI: Alessandro Farroni

DIFENSORI: Salvatore Monaco, *Dario Del Fabro

CENTROCAMPISTI: –

ATTACCANTI: Roberto Inglese, *Andrea De Paoli

*Diritto di riscatto esercitabile dal Catania entro il 24 giugno

OPERAZIONI UFFICIALI

ACQUISTI: –

CESSIONI: Marius Adamonis (Sudtirol, titolo definitivo); Pietro Cianci (Ternana, titolo definitivo); Nicola Dalmonte (Salernitana, fine prestito).

