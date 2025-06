QUI CATANIA: Torre del Grifo e costruzione rosa, le rassicurazioni di Grella

Il Catania FC prova a riacquisire Torre del Grifo Village. Ormai non è un mistero che sia questa la volontà del club, scartando l’ipotesi legata all’eventuale costruzione di un nuovo centro sportivo, soprattutto per un discorso di tempistica non in linea con le esigenze della società. Il vice presidente rossazzurro Vincenzo Grella, oltre a soffermarsi sul capitolo Toscano e Faggiano, ha anche sottolineato – a margine della presentazione del murale dedicato a Stefania Sberna – che Torre del Grifo rappresenta il cuore del progetto, traducendo in fatti concreti la volontà esplicitata di migliorare le strutture ed i servizi.

Un investimento importante, che non impedirà al Catania di dotarsi anche di un budget rilevante per l’allestimento dell’organico, stando alle rassicurazioni fornite dallo stesso Grella. Segnali positivi in un contesto dove diventa fondamentale operare in sinergia. Prestando la dovuta attenzione al potenziamento delle strutture ed a rafforzare il comparto tecnico-societario come volano per la crescita del club, al tempo stesso concentrandosi sull’aspetto sportivo con scelte oculate e ben definite. I prossimi passaggi saranno indispensabili, non tralasciando alcun dettaglio al fine di realizzare gli obiettivi ambiziosi preannunciati in più occasioni.

