QUI CATANIA: Toscano resta in sella, arrivato il segnale di continuità in panchina

Avanti con mister Toscano. Il rapporto tra il Catania e l’allenatore calabrese è destinato a proseguire anche nella stagione sportiva 2025-26. La conferma è arrivata direttamente dalle parole del vice-presidente e amministratore delegato rossazzurro Vincenzo Grella: «Non era in discussione, se non le linee guida, le sue esigenze e pensieri naturali sulla stagione fatta in un club ambizioso, con un allenatore ambizioso». Queste le dichiarazioni flash rilasciate stamane dal dirigente apicale del club etneo ai giornalisti presenti in via Giuseppe Fava a margine della presentazione del murales dedicato a Stefania Sberna, la storica speaker dello stadio “Angelo Massimino” scomparsa nel 2021.

Il binomio Catania-Toscano è destinato a rinnovarsi nel campionato che verrà. Un segnale di continuità tecnica e di considerazione per il lavoro svolto la scorsa stagione tra vicissitudini di vario tipo. I colloqui tra i dirigenti del club dell’Elefante e il tecnico calabrese, protrattesi nelle settimane successive all’eliminazione dai play-off per mano del Pescara, hanno visto una convergenza tra i programmi societari e le richieste dell’allenatore. Quest’ultimo necessitava di adeguate garanzie tecniche in termini progettuali affinché sciogliesse il nodo relativo alla continuazione del rapporto.

Mister Toscano è legato al Catania da un contratto valido fino al 30 giugno 2026 e punta a proseguire nel solco del lavoro già tracciato nell’annata calcistica appena trascorsa. Il segnale di continuità è arrivato per l’ambiente rossazzurro che da giorni attendeva novità in merito al futuro del tecnico alle pendici dell’Etna. Il primo tassello sulla prossima stagione è stato posizionato, il Catania si appresta a programmare il campionato che verrà con rinnovata fiducia verso la guida tecnica e obiettivi da legittimare attraverso le scelte programmatiche e di campo da effettuare nei prossimi giorni.

