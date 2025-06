QUI CATANIA: tra esuberi e possibili riconfermati, l’attuale organico rossazzurro extra-large

Tanti rientri dai rispettivi prestiti, molti dei quali in uscita. Altri hanno fatto parte dell’organico 2024/25 ma non dovrebbero sposare il progetto Catania. Altri ancora saranno riconfermati nella rosa del tecnico Mimmo Toscano. Viene fuori un totale di ben 41 giocatori sotto contratto, emergendo quindi la necessità d’intervenire innanzitutto sugli elementi da piazzare sul mercato, prima di effettuare gli innesti che serviranno per potenziare la squadra in vista della prossima stagione, terza consecutiva in Serie C, rientrando nei parametri della Lega Pro.

Dall’elenco di seguito riportato, i primi calciatori che si apprestano a salutare definitivamente Catania sono Dalmonte (prestito secco dalla Salernitana), Monaco (contratto fino al 30 giugno), Cianci (verso il riscatto della Ternana) e, con ogni probabilità, De Paoli e Del Fabro (il Catania non dovrebbe esercitare il diritto d’opzione). Tra i nodi più importante da sciogliere, quello legato al futuro di Inglese (accordo fino al 30 giugno ma opzione esercitabile per il rinnovo) e la liberazione dal monte ingaggi di contratti parecchio onerosi come quelli di Tello e Marsura.

Portieri

Andrea Dini

Klavs Bethers

Alessandro Farroni

Domiziano Tirelli

Klaidas Laukzemis

Difensori

Armando Anastasio

Matteo Di Gennaro

Mario Ierardi

Andrea Allegretto

Dario Del Fabro

Ertijon Gega

Alessandro Celli

Salvatore Monaco

Mattia Maffei

Alessio Castellini

Tommaso Silvestri

Centrocampisti

Davide Guglielmotti

Alessandro Raimo

Gabriel Lunetta

Francesco Di Tacchio

Alessandro Quaini

Francesco De Rose

Gregorio Luperini

Giulio Frisenna

Kaleb Joel Jiménez Castillo

Stefano Sturaro

Diego Peralta

Andres Tello

Attaccanti

Roberto Inglese

Emmanuele Cicerelli

Marco Chiarella

Filippo D’Andrea

Milos Bocic

Davide Marsura

Andrea De Paoli

Nicola Dalmonte

Matteo Stoppa

Adriano Montalto

Rocco Costantino

Pietro Cianci

Gabriel Popovic

