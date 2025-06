RITIRO: tra un paio di settimane si lavora per stilare il calendario delle amichevoli

Un aspetto tutt’altro che marginale in vista della stagione 2025/26 riguarda l’organizzazione del ritiro. Anche stavolta società e staff hanno deciso di lavorare lontano dalla Sicilia, puntando su Norcia, località individuata dal Catania consentendo per il secondo anno consecutivo alla squadra rossazzurra di ripartire dall’Umbria come sede per l’avvio della preparazione estiva dopo l’esperienza di Assisi.

La scorsa estate qualche progresso si è registrato rispetto alla preparazione del ritiro del 2023 a Zafferana Etnea, che fu deludente sotto molteplici aspetti anche di natura logistica. Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, tra un paio di settimane si lavorerà per stilare un calendario di allenamenti opportuno, con sfide amichevoli in quantità maggiore rispetto allo scorso anno e dal coefficiente di difficoltà via via più elevato per testare al meglio le condizioni del gruppo.

