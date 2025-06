ROSSAZZURRI IN GIRO: Tello, playout e poi il ritorno a Catania in attesa di nuova sistemazione

Confermate le date per la disputa dei playout di Serie B Salernitana-Sampdoria, a seguito della rinuncia del Brescia a ricorrere alla Corte d’Appello contro la penalizzazione. Squadre in campo il 15 e 20 giugno, con il Frosinone salvo. Saranno le ultime apparizioni del centrocampista Andres Tello con la maglia della Salernitana. Nel contratto del calciatore colombiano è prevista un’opzione per il riscatto in favore dei granata. Riscatto che la società campana non eserciterà in virtù della deludente annata vissuta da Tello. Per il Catania, dunque, altro giocatore destinato a fare ritorno alla base ma che non rientra nei piani, con un ingaggio che pesa non poco sulle casse rossazzurre. Non sarà semplice piazzarlo nuovamente altrove.

